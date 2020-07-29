Челябинск, 29 июля, 2020, 19:33 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против одного из местных жителей. Мужчине вменяют организацию преступного сообщества и азартных игр, сообщает региональное управление СКР.

Азартные игры

По версии следствия, свою деятельность он вёл в 2018—2019 годах. Азартные игры были организованы в пяти нежилых помещениях в Челябинске.

В целом соучастники заработали около 6 млн рублей. Силовики изъяли у них больше 30 системных блоков. Организатор заключил со следователями досудебное соглашение. В отношении него дело отдано в суд. А 24 его соучастника пока ждут окончания расследования.