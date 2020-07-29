Подгорица, 29 июля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. На встрече в Брюсселе послы стран — членов ЕС предложили, чтобы Черногория и далее не входила в список стран, гражданам которых разрешено въезжать в ЕС, сообщает национальный вещатель TVCG.

Bonus bon Закрытая граница

В обновленном списке ЕС нет ни новых стран, ни стран Западных Балкан.

Ожидается, что официально это решение будет принято Советом Европы 1 августа. Внести какую-то третью страну в срочном порядке в список для открытия границ с ЕС будет возможно только в случае резкого улучшения эпидемиологической обстановки.

Напомним, что для Черногории ЕС открыл внешние границы с 1 июля на две недели, но потом решение было изменено из-за резкой вспышки заболеваемости.

В настоящее время граждане 13 стран могут въезжать в ЕС: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай и Китай.