Рим, 29 июля, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Власти Италии продлевают режим ЧС для того, чтобы продолжать принимать решения «в особом режиме» и без всякого контроля со стороны парламента, заявила в среду, 29 июля, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Giorgiameloni.it Лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони

Никаких санитарных оснований для продления режима ЧС нет, и Италии это продление не нужно, нужно оно только правительству, убеждена Мелони.

Как сообщалось ранее, парламент страны утвердил предложение правительства о продлении режима ЧС с 31 июля по 15 октября 2020 года.

По данным на28июля, в Италииумерли35 123человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на11(днем ранее — на 5). Выздоровели198 756человек, за день этот показатель увеличился на163(днем ранее — на147). Число подтвержденных носителей выросло на181(днем ранее — на170). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет246 488. В настоящее время заражены12 609человек — на28 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.