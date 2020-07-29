На Южном Урале с начала марта безработных стало больше в 3,5 раза
Челябинск, 29 июля, 2020, 19:17 — ИА Регнум. В Челябинской области на 29 июля было зарегистрировано 80 259 безработных. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
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Для сравнения: на 4 марта число безработных составляло 22 659. Таким образом, почти за пять месяцев количество таких граждан взлетело в 3,5 раза.
Уровень безработицы достиг отметки в 4,28%. На 4 марта он составил 1,21%.