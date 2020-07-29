Кострома, 29 июля, 2020, 19:13 — ИА Регнум. Пятеро из десяти претендентов на пост губернатора в Костромской области предоставили подписи «муниципального фильтра» в избирком, сообщили ИА REGNUM в среду, 29 июля, в избирательной комиссии региона.

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Подписи 8% избранных глав и депутатов муниципального уровня собрали: глава региона Сергей Ситников, идущий от «Единой России», председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Александр Плюснин, представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгий Тащиев, руководитель регионального отделения ЛДПР Руслан Федоров, первый секретарь костромского комитета КПРФ Валерий Ижицкий.

Не появились в избиркоме: председатель регионального отделения партии «Яблоко» Александр Лазутин, а также представители Казачьей партии Российской Федерации, партии «За справедливость», Партии прогресса, Демократической партии России.

Приём документов на регистрацию кандидатов в губернаторы завершился в 18 часов 29 июля. Таким образом, пять человек выбыли из предстоящей гонки. Позднее подлинность подписей, предоставленных остальными кандидатами, проверит специальная комиссия. Выборы губернатора в Костромской области назначены на единый день голосования — 13 сентября 2020 года.