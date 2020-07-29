Москва, 29 июля, 2020, 19:12 — ИА Регнум. Историческое здание в Москве передвинули ради сохранения. Об этом 29 июля сообщили в департаменте транспорта столицы.

Висарик Водонапорная башня Лосиноостровская

«Перенесли на 100 метров водонапорную башню 1898−1899 годов за Савёловским вокзалом», — говорится в информации.

В департаменте отметили, что за последние 40 лет здание в Москве передвинули впервые. В планах перемещение ещё двух объектов — сохранившихся зданий завода «Борец». Их восстановят и интегрируют в новый технопарк.