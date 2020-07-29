Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит растут 29 июля в ожидании заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

RMajouji Уолл-стрит

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 78,35 пункта (0,30%), до 26 457,63 пункта, индекс S&P 500 вырос на 27,13 пункта (0,84%), до 3245,57 пункта, индекс Nasdaq вырос на 117,27 пункта (1,13%), до 10 519,36 пункта.

Инвесторы фондового рынка США ожидают от Федрезерва продолжения прежней политики поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса.

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