Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 03:46 — ИА Регнум. Высшее руководство России выступает с инициативами, которые могут вселить уверенность даже в самых отъявленных скептиков. Почему исполнение решений на местах зачастую способно отвернуть от российского руководства даже патриотически настроенных граждан, рассуждает корреспондент ИА REGNUMДарья Алексеева.

Duma.gov.ru Базовые ценности правительства РФ. Из отчета Михаила Мишустина в Госдуме

Поддержка малоимущих семей — это благое и нужное дело, важное для страны, которая хочет помочь своим гражданам и позаботиться не только о настоящем, но и о будущих поколениях. Тем неправильнее складывается ситуация в этой области, когда подсчет доходов ведется так, что в разряд малообеспеченных не попадают многие, реально очень небогатые семьи. Так, например, налоги, которые не тратятся на себя, а отдаются в общий котел, в том числе и на господдержку, не учитываются в оценке расходов.

Еще страннее ситуация с учетом алиментов, когда доказать «законность» такого расхода составляет большого труда для мужчины, который обеспечивает детей от нескольких браков. Справедливо ли не помочь в такой ситуации, когда столько разговоров вокруг демографической катастрофы, которая надвигается на Россию? Какие еще нестыковки присущи освоению бюджета на помощь малоимущим, читайте в статье Дарьи Алексеевой «Ноу-хау соцподдержки: как наобещать и не дать».