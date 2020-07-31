Пособия или показуха? Зачем чиновникам фига в кармане
Санкт-Петербург, 31 июля, 2020, 03:46 — ИА Регнум. Высшее руководство России выступает с инициативами, которые могут вселить уверенность даже в самых отъявленных скептиков. Почему исполнение решений на местах зачастую способно отвернуть от российского руководства даже патриотически настроенных граждан, рассуждает корреспондент ИА REGNUMДарья Алексеева.
Поддержка малоимущих семей — это благое и нужное дело, важное для страны, которая хочет помочь своим гражданам и позаботиться не только о настоящем, но и о будущих поколениях. Тем неправильнее складывается ситуация в этой области, когда подсчет доходов ведется так, что в разряд малообеспеченных не попадают многие, реально очень небогатые семьи. Так, например, налоги, которые не тратятся на себя, а отдаются в общий котел, в том числе и на господдержку, не учитываются в оценке расходов.
Еще страннее ситуация с учетом алиментов, когда доказать «законность» такого расхода составляет большого труда для мужчины, который обеспечивает детей от нескольких браков. Справедливо ли не помочь в такой ситуации, когда столько разговоров вокруг демографической катастрофы, которая надвигается на Россию? Какие еще нестыковки присущи освоению бюджета на помощь малоимущим, читайте в статье Дарьи Алексеевой «Ноу-хау соцподдержки: как наобещать и не дать».