Рим, 29 июля, 2020, 19:05 — ИА Регнум. Решение о недопуске мигрантов с корабля Open Arms принималось не только в соответствие с национальными интересами, но и совместно с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, заявил в среду, 29 июля, лидер «Лиги», экс-глава МВД страны Маттео Сальвини.

Lega Salvini Premier Маттео Сальвини

Судебные власти страны намерены привлечь Сальвини к ответственности за «удержание» мигрантов на борту корабля — им не давали ни сойти на берег, ни покинуть порт. Инцидент произошел в период, когда лидер «Лиги» возглавлял МВД.

30 июля парламент Италии в очередной раз рассмотрит вопрос о возможности привлечь Сальвини к ответственности в рамках этого уголовного дела.

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