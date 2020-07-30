Сможет ли Россия обеспечить свой суверенитет в информационном пространстве?
Москва, 31 июля, 2020, 02:49 — ИА Регнум. Обеспечение страной суверенитета в информационном пространстве — необходимое условие ее полноценной политической независимости. Насколько печально обстоят дела в области российской информационной независимости, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАлександр Халддей.
Довольно часто от высказываний нынешних именитых российских экспертов просто оторопь берет. Как, например, от писаний группы представителей НИУ ВШЭ, которые в апреле 2020 года ухитрились воспеть международную взаимопомощь и поддержку в нелегком коронавирусном испытании. Очевидный большинству разбирающихся в теме экзерсис на тему биологической войны С. Караганов, Д. Суслов, И. Макаров и Л. Попович предлагают рассмотреть, как «трагическую случайность» на пути к торжеству общечеловеческих ценностей. И вот такой ерундой, транслируемой прямо из «святых 90-х», полны информационные каналы.
Полны так, как будто и не было оценки распада СССР, как величайшей геополитической катастрофы, или не проявило еще себя «сообщество цивилизованных стран» в своей откровенно бандитской сущности. Пока на информационном поле владычествуют эксперты, подобные Караганову и компании, о преодолении катастрофы Россией приходится говорить с очень большими поправками. Читайте подробности в статье Александра Халдея «Расколотые эксперты расколотых элит».