Нижний Новгород, 29 июля, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Проекты нижегородских волонтеров вошли в российский сборник лучших волонтерских практик в сфере культуры, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Government-nnov.ru «Волонтеры культуры»

Акция «Новогоднее чудо» для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и кинопоказы «Волонтеры будущего» от общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области вошли в информационно-аналитический сборник России. Он посвящен реализации программы «Волонтеры культуры» в 2019 году.

В издании обобщили результаты мониторинга работы добровольческих движений в 65 регионах России. Сборник выпущен в рамках национального проекта «Культура».

В Нижегородской области сейчас работает более 1,4 тыс. волонтеров в сфере культуры. До конца 2020 года в регионе планируют создать восемь новых волонтерских центров в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры.