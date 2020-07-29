Бишкек, 29 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Специалисты министерства здравоохранения Киргизии решают вопрос о том, будут ли применяться для лечения коронавируса лекарства, поступающие в республику в качестве гуманитарной помощи из других стран. Об этом сегодня, 29 июля, на брифинге заявила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Gov.kg Вице-премьер-министр Аида Исмаилова приняла участие в церемонии передачи гуманитарной помощи из России

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По ее словам, в частности, речь идет о поступившем из России препарате «Олокизумаб», разработанном для лечения пациентов с коронавирусом. Это лекарство пока что только проходит клинические испытания.

«Мы принимаем любую гуманитарную помощь. Но то, как лекарственные препараты будут применяться — решат клинические специалисты, занимающиеся разработкой протоколов лечения от коронавируса», — резюмировала чиновница.