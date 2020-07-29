Вашингтон, 29 июля, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Одна из старейших американских оружейных компаний Remington Arms Co. объявила о банкротстве из-за долговой нагрузки, сообщает 29 июля «Интерфакс».

Jmajonis Ружьё Remington

В соответствии с нормами Кодекса о банкротстве США компания будет пытаться продать бизнес. Отмечено, что это уже второе банкротство компании Remington с 2018 года, когда после реструктуризации ее владельцами стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

По утверждению The Wall Street Journal, подразделения компании по производству оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности.

Отдельно отмечается, что банкротство компании не смог предотвратить даже резкий всплеск спроса на огнестрельное оружие в США, произошедший из-за массовых расовых беспорядков.

Справка ИА REGNUM: компания Remington с 1816 года производит охотничье, спортивное, полицейское и армейское стрелковое оружие и боеприпасы.