Вашингтон, 29 июля, 2020, 18:46 — ИА Регнум. Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на рекордные 10,6 млн баррелей, 29 июля сообщается в отчете Управления энергетической информации правительства США (EIA).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно отчету EIA, также на прошлой неделе резко сократился чистый импорт нефти в США — в среднем на 1 млн баррелей в сутки до 1,9 млн баррелей в сутки.

Отчет уже вызвал рост нефтяных котировок — октябрьские фьючерсы Brent держатся выше $44 за баррель, сентябрьские фьючерсы WTI находятся вблизи $41,5 за баррель.

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