Москва, 29 июля, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Москве во второй половине дня 29 июля ожидаются сильные дожди с градом и порывистым ветром. Сообщение об этом распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Град

«Начиная с западных районов Москвы, с дальнейшим распространением на остальную часть территории ожидается дождь, местами ливень, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали граждан по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

При нахождении на улице рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.