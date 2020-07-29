Москва, 29 июля, 2020, 18:18 — ИА Регнум. В Минпросвещения отказались от идеи ввести иностранный язык в список обязательных для сдачи на ЕГЭ предметов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

«Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая позиция ведомства основана на многочисленных экспертных оценках специалистов, которые рекомендовали не включать иностранные языки в список обязательных для сдачи ЕГЭ.

Соответствующее решение будет принято после всех необходимых законодательных процедур.

Ранее планировалось, что обязательными для сдачи на ЕГЭ, помимо математики и русского языка, будут ещё два предмета: иностранный язык и история.