Нижний Новгород, 29 июля, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Нижегородский водоканал до конца 2020 года введет в эксплуатацию новую станцию обеззараживания на Ново-Сормовской водопроводной станции, сообщает пресс-служба администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Работать станция будет по новой технологии. Вместо стандартного хлорирования речной воды здесь применят способ очистки на основе мембранных биполярных электролизеров. Исходное сырье — поваренная соль «Экстра».

Дезинфицирующий реагент, получаемый в мембранном электролизере, не образует побочные продукты хлорирования, обладает повышенными бактерицидными свойствами, не токсичен и пожаро‑ и взрывобезопасен.

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой крупной в городе, она обеспечивает питьевой водой заречную часть Нижнего Новгорода. Введена в эксплуатацию в 1958 году.