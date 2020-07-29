Воронеж, 29 июля, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области Виталия Чермашенцева вынес Центральный суд Воронежа 29 июля, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Бывший высокопоставленный полицейский признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Как установлено судом, бывший полицейский совершил хищение 10 млн рублей, принадлежащих предпринимателю. Осуждённый убедил бизнесмена, что может оказать общее покровительство его бизнесу со стороны государственных и контролирующих органов. В результате в период с апреля 2015 по май 2019 года он ежемесячно получал через посредника по 200 тысяч рублей за якобы оказываемое покровительство. При этом фактически никаких действий в пользу бизнесмена он не совершал.

Суд назначил экс-полицейскому наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок три года. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.