Екатеринбург, 29 июля, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники пограничного управления ФСБ и налоговой службы задержали гражданина Киргизии и гражданку России, пытавшихся вывезти из страны чемодан с 79 млн рублей, передает Znak.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Задержанные собирались вылететь в киргизскую столицу Бишкек, но на таможне в аэропорту «Кольцово» в их багаже была обнаружена крупная сумма денег, происхождение которых мужчина, являющийся пенсионером МВД Киргизии, и его спутница не смогли объяснить.

В итоге против них возбудили дело по статье «Нарушение валютного законодательства» Кодекса России об административных правонарушениях. Денежные средства планируют изъять в пользу государства.