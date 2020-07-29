Москва, 29 июля, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро электропоезд сбил человека. Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский метрополитен

По их словам, происшествие случилось на станции «Рязанский проспект».

На странице в Twitter департамента транспорта столицы появилось сообщение об изменении движения поездов.

«На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от станции «Котельники» до станции «Текстильщики» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — говорится в информации.