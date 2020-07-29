Севастополь, 29 июля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Действие режима повышенной готовности на территории города Севастополя продлено до 30 августа.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Мы режим повышенной готовности, который позволяет нам делать дополнительные мероприятия, продляем. Он продолжается до 30 августа», — цитирует «Новый Севастополь» врио губернатора города Михаила Развожаева.

В частности, закрытыми остаются кружки и секции, учреждения социального обслуживания, где находятся дети и пожилые люди, также запрещён выезд групп детей за пределы Крымского полуострова. Не проводится также диспансеризация в поликлиниках.

По-прежнему в обсерваторы будут направляться все те, кто контактировал с заразившимися коронавирусом, а также прибывающие вывозными рейсами из-за рубежа. Прибывающие обычными рейсами из-за границы должны будут пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Жителям других регионов РФ, прибывающим в Севастополь. предлагают за три дня до этого также пройти обследование на коронавирус.