Тайвань намерен купить в США береговые ракетные комплексы RGM-84 «Гарпун»
Тайбэй, 29 июля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. ВМС Тайваня планируют поставить на вооружение произведенные в США мобильные береговые ракетные комплексы с противокорабельными ракетами RGM-84 «Гарпун», сообщает 29 июля Upmedia.mg.
U.S. Navy
RGM-84 Harpoong
По утверждению издания, общая стоимость этого контракта была увеличена после повторного детального обсуждения с $1,74 до $2,77 млрд. Количество пусковых установок осталось без изменений, однако число ракет для них будет существенно увеличено.
Минобороны Тайваня ранее заявило, что закупка не менее 10 ракетных комплексов RGM-84 «Гарпун» необходима для эффективной охраны прибрежной морской зоны.
Как сообщало ИА REGNUM, Пекин крайне негативно реагирует на любые поставки оружия США Тайваню.