Тайбэй, 29 июля, 2020, 17:19 — ИА Регнум. ВМС Тайваня планируют поставить на вооружение произведенные в США мобильные береговые ракетные комплексы с противокорабельными ракетами RGM-84 «Гарпун», сообщает 29 июля Upmedia.mg.

U.S. Navy RGM-84 Harpoong

По утверждению издания, общая стоимость этого контракта была увеличена после повторного детального обсуждения с $1,74 до $2,77 млрд. Количество пусковых установок осталось без изменений, однако число ракет для них будет существенно увеличено.

Минобороны Тайваня ранее заявило, что закупка не менее 10 ракетных комплексов RGM-84 «Гарпун» необходима для эффективной охраны прибрежной морской зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин крайне негативно реагирует на любые поставки оружия США Тайваню.