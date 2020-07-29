Нью-Йорк, США, 29 июля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Фондовый рынок США открылся 29 июля с повышения основных индексов, однако рост не является значительным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Фондовый рынок

Индекс Dow Jones вырос на 9,16 пункта (0,03%), до 26 388,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,78 пункта (0,27%), до 3227,22 пункта, индекс Nasdaq вырос на 72,61 пункта (0,70%), до 10 474,70 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля индексы Уолл-стрит снижались из-за споров вокруг нового «плана спасения» экономики в Конгрессе США.

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