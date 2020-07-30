Вашингтон, 31 июля, 2020, 00:09 — ИА Регнум. Протесты в США перестали быть всего лишь временным повышением социально-политической температуры. Погромщиков не разогнали (и не особо разгоняют), а между тем жизнь в США идет своим чередом — коронавирус пугает граждан, до выборов президента, сенаторов и конгрессменов — менее ста дней… Что изменят и изменят ли в ситуации результаты президентских выборов, обсуждает корреспондент ИА REGNUMИгорь Юдкевич.

(сс) Mike Shaheen Протест в Майами

США производили впечатление довольно устойчивого государства. Но сейчас, когда в фокусе сошлись и необходимость менять экономическую структуру, и политический конфликт элит, и используемые этими элитами втёмную массы, и кризис здравоохранения, фундамент этой страны сильно покосился. Казалось бы: пусть всё остается, как прежде. Ведь так уже привыкли к американскому господству люди и внутри, и снаружи. Да и зачем нам, думают многие, зачем нам ослабленные США, которые не пойдут помирать в тихий угол, а устроят из своей агонии массовое умопомешательство и широкие бедствия вплоть до ядерного конфликта? Проблема в том, что, будут ли США и далее царствовать — или скатятся в пропасть, уже не вопрос их выбора.

США совершенно закономерно забили гол в собственные ворота. Демократы США по существу применяют отработанную в других странах стратегию «управляемого хаоса» на своей территории, а ни одна страна, в которой этой стратегии дали разрастись и окрепнуть, не восстановилась после такого. В этом смысле кто победит — Трамп или Байден — не сыграет существенной роли: Трамп, вполне вероятно рассчитывавший победоносно повязать недовольных, упустил момент. Его противники, решившие на коне БЛМ обскакать республиканца на выборах и потом заткнуть отработавших свое погромщиков, открыли ящик Пандоры, который нельзя закрыть простым объявлением о победе демократического кандидата.

Читайте статью Игоря Юдкевича «США нарвались на собственный «управляемый хаос»».