Брюссель, 29 июля, 2020, 16:57 — ИА Регнум. Границы Европейского союза для въезда граждан РФ откроются не раньше сентября, передаёт 29 июля РБК.

(сс) Dipartimento Protezione Civile Измерение температуры пассажирам в аэропорту Милана

Уточняется, что ЕС решил не открывать границ для российских граждан до конца августа 2020 г. Соответствующая информация получена от Тимена Каувенаара — советника нидерландского посольства в Москве.

Каувенаар «У нас начинается летний сезон, и страны ЕС приняли решение не открывать границы для новых стран в конце августа».

Более того, обсуждается вопрос закрытия границ с рядом стран, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

Каувенаар «Что касается России, то в силу высокой заболеваемости невозможно говорить о том, что эта страна в краткосрочной перспективе может перейти в другой список».

Напомним, границы ЕС открылись для граждан 14 государств с 1 июля. Россия в мире находится на четвёртом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, которое к сегодняшнему дню достигло 829 320, количество летальных исходов — 13 701.