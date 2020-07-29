Курск, 29 июля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Два мотоцикла поступили в парк служебной техники полиции Курска. Мотопатруль будет выезжать на улицы города ежедневно и выявлять байкеров-нарушителей, сообщили 29 июля в пресс-службе регионального УМВД.

46.мвд.рф Полицейские на мотоциклах в Курске

Мотоциклы мощностью 800 куб. м оборудованы проблесковыми маячками, звуковыми спецсигналами и громкоговорителями. С помощью двухколёсной техники полицейские смогут маневрировать в потоке автомобилей, преследуя нарушителей. Патруль будет нести службу ежедневно, в том числе в вечернее время.

«Статистика аварий с участием двухколёсного транспорта неутешительна. В большинстве случаев причина ДТП — агрессивный стиль вождения и значительное превышение скоростного режима», — подчеркнули в полиции.

Транспортные средства злостных нарушителей будут изымать и помещать на штрафстоянку.