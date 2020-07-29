Москва, 29 июля, 2020, 16:41 — ИА Регнум. В Головинском суде Москвы гособвинение запросило почти десять лет лишения свободы для американца Рида Тревора Рауди, 28-летнего уроженца штата Техас, сообщает 29 июля «Интерфакс».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По данным СМИ, государственное обвинение запросило для Рида лишение свободы сроком на девять лет восемь месяцев в колонии общего режима. Ему вменяется преступление по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Согласно уголовному делу, инцидент произошёл 16 августа 2019 года на Ленинградском шоссе. Экипаж ППС прибыл по вызову к месту ссоры студента с двумя женщинами. Мужчина проявил агрессию, его посадили в полицейский автомобиль. Однако по пути задержанный напал на стражей порядка — порвал обмундирование водителю и ударил его напарника. События, которые разворачивались в салоне патрульной машины, создали на дороге аварийную ситуацию.

Американец заявил, что не помнит произошедших событий, поскольку находился в состоянии опьянения.