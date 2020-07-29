Пенза, 29 июля, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Согласно информации Пензенского Гидрометцентра, на территории региона в четверг, 30 июля, установится жаркая погода. Температура воздуха днем достигнет отметки в 33 градуса тепла. В связи с этим по области объявлен желтый уровень погодной опасности. Также в региональном МЧС предупреждают о надвигающейся грозе с порывами ветра до 20 м/с, местами возможен град.

Фёдор Васильев. Летний жаркий день. 1869

Во время сильной жары пензенцев просят обеспечивать проветривание в помещениях, использовать вентиляторы или кондиционеры. На улице постараться не находиться под прямыми лучами солнца, пользоваться головными уборами. Во время грозы жителям рекомендовано не находиться в водоемах или на берегу. Не стоит разговаривать по телефону, следует выключить электробытовые приборы и не стоять рядом с окном. При усиленном ветре желательно находиться в помещениях. На улицах не прятаться возле стен домов, под деревьями, на остановках общественного транспорта и рядом с рекламными щитами. Если град настиг на улице, следует защитить голову от удара градин, прикрыв ее сумкой или руками.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Городищенском районе Пензенской области 14 июля произошел пожар на территории Чаадаевского лесничества общей площадью 0,165 га. По информации регионального минлесхоза, причиной лесного пожара стала молния, ударившая в ствол дерева.

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