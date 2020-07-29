Москва, 29 июля, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Руководство московского «Спартака» готово предложить «Црвене Звезде» 3 миллиона евро за 26-летнего австралийского центрального защитника Милоша Дегенека. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.

Кирилл Венедиктов Дегенек в составе сборной Австралии

В прошлом году Дегенек перешел в сербский клуб из «Аль-Хиляль Эр-Рияда» за 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Дегенек принял участие в 22-х матчах сербской Суперлиги, в которых отметился двумя забитыми мячами.