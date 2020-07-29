Вашингтон, 29 июля, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Власти США приняли решение о выводе из Германии 11,9 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил 29 июля глава Пентагона Марк Эспер.

(сс) The U.S. Army Американские солдаты

По его словам, из указанного числа военнослужащих порядка 6,4 тысячи будут возвращены в Соединённые Штаты, а остальные будут передислоцированы в Европе.

Министр обороны США не исключил, что в перспективе дополнительные американские военные силы могут быть размещены в Польше и Прибалтике.

Тем временем газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Пентагон намерен передислоцировать 9,5 тысячи военнослужащих из Германии в Италию и Бельгию.

По информации издания, из Германии в Бельгию также будет перенесён штаб Европейского командования Вооружённых сил США.