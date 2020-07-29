Ростов-на-Дону, 29 июля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В Ростовской области прививку от гриппа до конца 2020 года получат минимум 50% жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 июля.

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Так, вакцинация в Ростовской области начнётся в августе. К этому периоду регион получит почти 2,1 млн доз противогриппозной вакцины. В первую очередь прививку получат дети, пожилые люди, социальные работники, врачи и педагоги.

Ожидается, что до конца 2020 года процедуру вакцинации пройдут 53% жителей Ростовской области.