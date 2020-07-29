Самара, 29 июля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера из-за африканской чумы свиней введен в Сергиевском районе Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По сообщению пресс-службы ведомства, в этом районе зафиксирована смерть одной свиньи, у которой обнаружили африканскую чуму свиней. Поэтому с 12 часов 29 июля на территории Сергиевского района в радиусе пяти километров от очага заражения ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Отмечается, что в настоящее время проводятся карантинные мероприятия. Ситуация находится под контролем.