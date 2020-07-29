Киев, 29 июля, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал статью с заголовком «Корми и властвуй» в украинском издании «Зеркало недели».

Николай Пимоненко. Урожай в Украине

Глава дипломатии утверждает, что пандемия коронавирусной инфекции дает для Украины возможность утвердить статус «мировой житницы» для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Кулеба отмечает, что коронавирус создал уникальную возможность для Украины.

«Спустя почти столетие после трагического испытания геноцидом голодомора стать «Мировой Житницей 2.0». Не той, откуда вывозят зерно ради «золота партии», а той, которая способна гарантировать продовольственную безопасность себе и партнерам. Этим обретая авторитет и влияние на мировой арене. Звучит амбициозно, но реалистично», — считает министр.

Представитель Киева отметил, что перспективы стать гарантом мировой продовольственной безопасности вполне может быть новой национальной идеей Украины.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, по результатам 2019/2020 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Этот результат на 6,8 млн тонн больше, чем в маркетинговом году 2018/2019. Впрочем, власти Украины признают, что в нынешнем году повторить такое достижение Киеву вряд ли удастся.