Анкоридж, США, 29 июля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6 возле тихоокеанского побережья американского штата Аляска. Об этом 29 июля сообщает Геологическая служба США (USGS).

jkbrooks85 Аляска

По данным USGS, землетрясение было отмечено 29 июля в 09:12 по времени UTC (12:12 мск) на расстоянии в 41 км в юго-восточном направлении от городка Сайнт-Пойнт, в котором проживает около одной тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 40,3 км.

При этом не сообщается о пострадавших или жертвах из-за данного землетрясения. Угроза цунами не была объявлена.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в провинции Камана на юге Перу.