Обнинск, Калужская область, 29 июля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Под управление Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области переданы активы предприятий химической отрасли, входящих в холдинг «РТ-Химкомпозит». Об этом 29 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Технологии».

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Под управление обнинской «Технологии» перешли семь предприятий Ростеха с компетенциями в сфере неметаллических материалов, малотоннажной и среднетоннажной химии, биоматериалов. Это Государственный научно-исследовательский институт химии и технологии элементоорганических соединений (Москва), Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом (Тверь), Восточный научно-исследовательский углехимический институт (Екатеринбург), Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом (Екатеринбург), Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова (Москва), Институт пластмасс им. Г.С. Петрова (Москва), НИИ полимеров (Дзержинск, Нижегородская область). Также ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина станет акционером «РТ-Химкомпозита». Куратором новой структуры в отрасли химической промышленности назначен заместитель генерального директора Ростеха Максим Выборных. Данное решение наблюдательного совета Госкорпорации Ростех направлено на повышение эффективности экономической и производственной деятельности холдинговой компании «РТ-Химкомпозит».

»Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» сегодня является один из лидеров отрасли и обладает всеми компетенциями для решения возложенных на неё задач. Предприятие стабильно развивается, имеет 60-летний опыт в реализации задач гособоронзаказа и производства высокотехнологичной наукоемкой продукции гражданского назначения, профессиональную управленческую команду. Уверен, что задача достижения эффективности деятельности предприятий химической отрасли, входящих в Ростех будет решена», — сказал Максим Выборных.