Москва, 29 июля, 2020, 15:27 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером в апреле 2021 года. Об этом Хабиб написал 29 июля в комментарии под постом комментатора UFC Джо Рогана в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

«В октябре — Джастин, в апреле — Сен-Пьер», — написал Нурмагомедов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок Нурмагомедова и Джастина Гэтжи пройдёт 24 октября.

Читайте также: UFC представил постер боя Нурмагомедова и Гэтжи

Кроме того, глава UFC Дэна Уайт заявил, что Нурмагомедов может провести бой с Сен-Пьером, который может стать заключительным в его карьере.

Читайте также: Глава UFC заявил о возможности боя Нурмагомедова и Сен-Пьера