Симферополь, 29 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Французские специалисты по археологии намерены приехать в Республику Крым эксперты для проведения археологических исследований, относящиеся к периоду Крымской войны. Об этом сообщили в пресс-службе главы Крыма по итогам встречи Сергея Аксёнова с президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьером Малиновски 27 июля.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Франц Рубо

На встрече обсуждался вопрос перезахоронения останков французских солдат, погибших во время Крымской войны, а также проекты Фонда, которые реализуются или планируются на территории Крыма. Сергей Аксёнов назвал это работу полезной, в том числе и в части налаживания отношений между Россией и Францией.

Глава Крыма заверил собеседника, что власти республики готовы оказать полное административное содействие в реализации проектов Фонда развития русско-французских исторических инициатив в Крыму, и отметил необходимость максимально скоординировать работу в данном направлении.

Пьер Малиновски поблагодарил Сергея Аксёнова за поддержку. Он отметил, что из-за пандемии коронавируса сроки реализации проектов Фонда были перенесены, однако не отменены. Малиновски сообщил, что Крым приедут французские эксперты для проведения археологических исследований, относящиеся к периоду Крымской войны.

Отметим, что работа французских археологов в Крыму планировалась на июнь 2020 года.