Ростов-на-Дону, 29 июля, 2020, 15:09 — ИА Регнум. В Ростовской области подписан документ о раздельном сборе мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 июля.

(сс) cocoparisienne Пакет с мусором

Согласно постановлению облправительства, на Дону будет действовать двухконтейнерная система раздельного накопления мусора. Один контейнер будет предназначен для сбора органических твердых коммунальных отходов, второй — для сбора неорганических отходов. Также в документе чётко прописаны способы, места и правила разделения мусора.

ИА REGNUM напоминает, что согласно закону о раздельном сборе мусора, в 2019 году мусор должен был делиться на две фракции (органический и неорганический), а уже в 2020 году — на три и более фракции.