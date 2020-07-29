Вашингтон, 29 июля, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Угрозой американскому государству кандидата в президенты США от Демократической партииДжо Байдена назвал действующий глава Белого дома Дональд Трамп 29 июля на своей странице в Twitter.

Mark J. Terrill Трамп

«Сонный Джо Байден является просто троянским конем радикальных левых», — указал американский лидер, имея в виду деревянного коня, с помощью которого ахейское войско после десяти лет осады смогло захватить и разрушить Трою.

«Он готов сделать всё, что они хотят!» — указал Трамп.

Напомним, из-за острой ситуации вокруг коронавирусной инфекции рейтинг поддержки Трампа перед выборами в значительной степени сократился. Одним из методов политической борьбы Трампа является обвинение Байдена в тесных связях так называемых левых. В частности, в марте он заявил о том, что Байден — еще более левый политик, чем известный своими социалистическими взглядами Берни Сандерс.

Кроме того, глава Белого дома напрямую обвинил своего основного соперника на выборах президента США в подконтрольности радикально левым силам.