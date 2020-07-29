Абакан, 29 июля, 2020, 15:07 — ИА Регнум. В Хакасии днем 30 июля и ночью 31 июля местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

Град

Также прогнозируется град, местами крупный град. Ожидаются шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами порывы достигнут 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС РФ предупредило жителей Красноярского края о надвигающейся непогоде.

Читайте также: В Красноярском крае объявлено штормовое предупреждение