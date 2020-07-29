Ярославль, 29 июля, 2020, 15:05 — ИА Регнум. Председатель духовного управления мусульман Ярославской области Арсланбек Акаев призвал верующих остаться дома в праздник Курбан-байрам. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Арсланбек Акаев в правительстве Ярославской области

«В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман РФ верующим рекомендовано создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи. Праздничную проповедь муфтия можно послушать в онлайн-режиме. Традиционно на федеральном канале «Россия-1» будет вестись трансляция», — рассказал Арсланбек Акаев.

Речь о праздновании шла во время встречи в правительстве области. Несмотря на снятие ряда ограничений, в Ярославской области сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Празднование Курбан-байрама начнется 31 июля.