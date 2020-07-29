Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2020, 15:04 — ИА Регнум. Правительство России должно держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на внутренний рынок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

«Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на наш внутренний рынок. В том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса — а они у нас есть», — заявил Путин.

Их промышленных выпуск в целом уже налажен, указал он.

«Нужно обеспечить только объём необходимый», — подчеркнул президент.