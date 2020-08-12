Москва, 13 августа, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 13 августа, в России вступил в силу закон о дополнительной социальной защите уволенных работников, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Поправками в Трудовой кодекс закрепляется обязанность работодателя в срок не позднее 15 календарных дней со дня обращения работника выплатить уволенному в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, средний месячный заработок за 2-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц — в случае, если длительность периода трудоустройства такого работника превышает 1 месяц.

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения работодатель обязан будет выплатить работнику, уволенному по указанным обстоятельствам, средний месячный заработок за 3-й месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение 14 рабочих дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в течение двух месяцев со дня увольнения.