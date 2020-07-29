Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В России должен быть сформирован запас необходимого оборудования и прочих средств для борьбы с эпидемиями. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Дарья Драй ИА REGNUM Трехслойные маски

«Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее», — заявил Путин.

«Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны. Кроме того, в федеральных и региональных медучреждениях должен быть сохранён резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом», — указал он.