Москва, 29 июля, 2020, 14:57 — ИА Регнум. Венгрия, Южная Корея и ОАЭ проявляют интерес к созданию клуба для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 29 июля сообщил президент лиги Алексей Морозов.

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«Сейчас есть конкретный интерес из Венгрии, Кореи и Эмиратов. Но всё пока на стадии разговоров, до принятия решений ещё далеко», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

Он отметил, что в ближайшем сезоне расширения лиги не будет. Для принятия новых команд нужно знакомиться с проектом не по видеосвязи, а вживую, что осложняется из-за пандемии коронавируса.

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