Ново-Огарево, Московская область, 29 июля, 2020, 14:52 — ИА Регнум. Национальный календарь профилактических прививок должен быть выполнен в 2020 году в полном объёме. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 июля заявил президент России Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке в РФ и готовности к осенне-зимнему периоду.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

«Согласен: особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе. В первую очередь речь идёт о прививках от гриппа», — заявил Путин.

«В прошлом году такие прививки, как уже было сказано, сделали более половины граждан России. Это защитило от болезней миллионы людей. Многие перенесли её в лёгкой форме», — подчеркнул он.

По его словам, национальный календарь профилактических прививок «должен быть реализован в полном объёме и обеспечен необходимыми ресурсами».