Калуга, 29 июля, 2020, 14:41 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июля, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Законодательного собрания города Карп Диденко проверили ход капитального ремонта домов на улице Ленина. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в доме № 82 были запланированы работы по ремонту фасада, кровли, входных групп, а также замена окон в подъездах. Ремонт фасада отстаёт от графика, после снятия кровли дом не был надёжно закрыт от осадков, что привело к залитию квартир от четвёртого до первого этажа в одном из подъездов.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат Законодательного собрания города Карп Диденко проверили ход капитального ремонта домов на улице Ленина

По словам представителей Фонда капитального ремонта, ущерб зафиксирован и будет возмещен. Отставание от графика представитель подрядчика объясняет плохими погодными условиями и обещает уложиться в установленные сроки.

«Необходимо завершить работы по ремонту фасада до Дня города, — подчеркнул Александр Иванов. — Праздничный карнавал не должен идти по улицам, дома на которых укутаны сеткой и опоясаны строительными лесами».

В доме №80 перечень и объём работ практически такой же, как и в соседнем. Но здесь возникли проблемы с подрядчиком: выигравшая конкурс организация неадекватно оценила свои возможности и Фонду капитального ремонта пришлось искать нового подрядчика. К работам по ремонту фасада новый подрядчик планирует приступить 5 августа.

Жители дома высказали главе города и предложения по наведению порядка на прилегающей территории. Вокруг контейнерных площадок скопилось много мусора, практически все близлежащие магазины сваливают здесь свои отходы, а после дождей территория превращается в грязное месиво.

«Территорию вокруг контейнерных площадок, безусловно, нужно привести в порядок, как минимум засыпать асфальтовой крошкой или щебнем, наладить вывоз мусора, — отметил Александр Иванов. — Этот вопрос я в ближайшее время поставлю перед руководством управления городского хозяйства».

К организации, ведущей капитальный ремонт дома №69 по улице Ленина, у жителей накопились некоторые претензии: работы идут очень медленно, не заделаны швы после установки стеклопакетов в подъездах, кроме того волнует жителей и вопрос отвода дождевых вод с крыши.

Как пояснил руководитель подрядной организации, швы будут заделаны в ближайшее время, а медленный темп работ связан с нехваткой ряда строительных материалов. Из-за пандемии коронавируса и введённых ограничений производство некоторых видов штукатурки остановилось и в настоящее время подрядчики выстраиваются за ней в очередь. Для замены используемых материалов необходимо получить согласование управления архитектуры.

Ремонт кровли в доме планируется провести в 2021 году, в текущем году будет подготовлен проект.

«При разработке проекта необходимо использовать все имеющиеся возможности для обеспечения нормального водостока с крыши здания, — отметил глава городского самоуправления. — Также нужно ускорить получение необходимых согласований со стороны управления архитектуры и не затягивать работы. Хотелось бы, чтобы ко Дню города было отремонтировано как можно больше домов. Депутатский корпус будет держать этот вопрос на контроле».