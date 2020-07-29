Новосибирск, 29 июля, 2020, 14:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области, согласно прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, в Купинском районе в период с 29 июля по 3 августа ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса; в Татарском, Чистоозерном и Здвинском районах в период с 31 июля по 3 августа — чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

По данным регионального управления МЧС РФ, в регионе увеличивается риск возникновения очагов природных пожаров.

«Источник возможных ЧС — высокий класс пожарной опасности», — уточнили в в ведомстве.

Сотрудники управления просят новосибирцев соблюдать правила пожарной безопасности.