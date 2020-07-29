Москва, 29 июля, 2020, 14:23 — ИА Регнум. Устойчивого снижения числа новых случаев заражения коронавирусом удалось добиться не во всех регионах России. Об этом 29 июля заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Очередь из автомобилей скорой помощи у Диагностического центра в Омске

«В ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным», — сказал глава государства. Однако в целом по стране ситуация стабилизировалась, отметил Путин.

Он добавил, что регионы поэтапно отменяют ограничительные меры, восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 июля в России выявили 828 990 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5475 — за минувшие сутки. Выздоровели 620 333 человек, или 75% от общего числа заразившихся.