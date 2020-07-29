Киев, 29 июля, 2020, 14:14 — ИА Регнум. Выбор кандидата на должность руководителя делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе проходит с «особой ответственностью», — заявил на брифинге 29 июля президент Украины Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что этот пост покинул экс-президент страны Леонид Кучма. Зеленский ранее сегодня заявил, что главными претендентами являются вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и первый президент Украины Леонид Кравчук.

Зеленский в своем комментарии отметил, что при назначении нового главы делегации Украины нужно «найти баланс».

«Человек, с которым разговаривает Россия. Человек, которого — самое главное — уважают в Украине. Человек, который может доминировать за столом переговоров. Человек, который может среагировать, не предать Украину в очень сложные моменты. На весах — наша территориальная целостность, наш суверенитет, а значит, не только наша современность, но и будущее Украины», — отметил он.

Президент добавил, что официальное назначение состоится «в ближайшие дни».